Стали известны дата и место саммита "четверки"

Участвуют Австралия, Индия, США и Япония

Как стало известно агентству Reuters, саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (участвуют Австралия, Индия, США и Япония) состоится в Вашингтоне 24 сентября.

Источник агентства уточнил, что президент США Джо Байден примет в Белом доме лидеров трех других стран. Это будет первый саммит "четверки" в очном формате.

Также стало известно, что особое внимание лидеры уделят развитию сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, развитию партнерских связей в сфере новых технологий, противодействию изменению климата.

Еще одной темой станет обеспечение открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

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