Стали известны дата и место саммита "четверки"

Участвуют Австралия, Индия, США и Япония
Как стало известно агентству Reuters, саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (участвуют Австралия, Индия, США и Япония) состоится в Вашингтоне 24 сентября.
Источник агентства уточнил, что президент США Джо Байден примет в Белом доме лидеров трех других стран. Это будет первый саммит "четверки" в очном формате.
Также стало известно, что особое внимание лидеры уделят развитию сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, развитию партнерских связей в сфере новых технологий, противодействию изменению климата.
Еще одной темой станет обеспечение открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram