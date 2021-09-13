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Стали известны дата и место саммита "четверки"

21:42
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Участвуют Австралия, Индия, США и Япония

Как стало известно агентству Reuters, саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (участвуют Австралия, Индия, США и Япония) состоится в Вашингтоне 24 сентября.
Начата подготовка внеочередного саммита G20

Источник агентства уточнил, что президент США Джо Байден примет в Белом доме лидеров трех других стран. Это будет первый саммит "четверки" в очном формате.

Также стало известно, что особое внимание лидеры уделят развитию сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, развитию партнерских связей в сфере новых технологий, противодействию изменению климата.

Еще одной темой станет обеспечение открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

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