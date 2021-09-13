Госдеп оправдался за уход США из Афганистана

Вашингтон боялся потерять еще больше людей

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что более продолжительное пребывание американских сил в Афганистане не позволило бы укрепить безопасность этой страны.

"Если было недостаточно 20 лет и помощи, оборудования и подготовки на миллиарды долларов, почему дополнительный год, пять или 10 лет изменили бы ситуацию?" - задался вопросом Блинкен, которого цитирует ТАСС.

По словам главы Госдепа, существовал риск возобновления атак на американских военных со стороны боевиков запрещенного в России радиального движения "Талибан".

"Это потребовало бы отправки значительно больших сил США в Афганистан для нашей защиты и предотвращения установления "Талибаном" контроля, были бы потери", - добавил госсекретарь.

Россия рассчитывала на то, что Штаты "застрянут в Афганистане еще на десяток лет", предположил Блинкен.

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