Русская агрессия? Латвийская армия перепугала жителей Риги

В стране прошли учения

Неужели русские пришли, наконец? Сколько можно ждать? В эти выходные выстрелы гремели в центре Риги.

Столько о русской агрессии говорили, учения, вон, под боком идут, ну, как в воду глядели. Хоть из дома не выходи. Учения, как оказалось, проводили свои, местные. Стреляли холостыми, по тротуарам ползали, пол Риги перепугали. Но в итоге победили.

Вообще гражданам стран Балтии положено бояться русской военной угрозы, а тут свои такое вытворяют. Но местное Минобороны извинилось: мол, вышло досадное недоразумение. Зато ответили на российско-белорусские учения "Запад-2021", сообщает "ТВ Центр".

Показали и своим, и чужим. А на кого тут положиться? На страны НАТО? Да после афганской истории даже американцы ходят, как оплеванные. Европейские партнеры? Авторитетное американское издание "Форбс" прямо говорит: французская армия — сильный, но ненадежный союзник в борьбе с Россией

И новейшие самолеты есть, и ядерное оружие, но долгую войну вести не смогут, боеприпасов мало и резервистов не хватает. Минуточку! Франция с 1812 года ни о какой войне с Россией - ни долгой, ни быстрой - даже не заговаривает, с чего бы гордым галлам бросаться в бой? А "Форбс" нам и пишет: Франция всегда была белой вороной в Североатлантическом альянсе. Напоминая, как Париж решил выйти из НАТО 1966-м и вернулся в альянс только в 2009-м. По ту сторону Ла Манша дела не лучше, тут вообще засела "пятая колонна".

Но есть еще страна, которая готова сдерживать Россию, да что там сдерживать – побеждать! Конечно, Украина. Нардеп Гончаренко вспомнил, как совсем недавно, в 1514 году, Украина с поляками и литовцами победила русскую рать.

Не навоевались еще? Может, хватит пугать себя и соседей русской угрозой, когда свои в центре города палят из автоматов. Дети малые скажут - все у вас в действительности не так, как на самом деле.

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