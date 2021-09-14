Путин на встрече с Асадом назвал главную проблему Сирии

Переговоры лидеров прошли в Кремле

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, который находится в нашей стране с визитом.

В начале переговоров российский лидер поздравил коллегу с успехом на прошедших выборах. Владимир Путин отметил, что, несмотря на все сложности предыдущих лет, в Арабской республике идет процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Президент России выразил уверенность, что этот процесс будет продолжатся, передает "ТВ Центр".

"Но для этого очень многое сделано. Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесён очень серьёзный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории. Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - заявил Путин.

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