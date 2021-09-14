Товарооборот между Россией и Сирией вырос в 3,5 раза

Владимир Путин отметил результативность совместных усилий по возвращению Сирии к мирной жизни

В 2021 году объем товарооборота в торговле России и Сирии вырос в 3,5 раза. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

Принимая Асада в Кремле, Путин отметил результативность совместных усилий по возвращению Сирии к мирной жизни. Речь не только о гуманитарной помощи со стороны России, но и о развитии торгово-экономических связей, пояснил глава государства.

Наряду с этим Россия помогает Сирии в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметил Путин. В страну поставлены первые партии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Российский лидер выразил надежду, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу и здравоохранение, сообщается на официальном сайте Кремля.

Масштабная гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон 11 сентября прошла на юго-западе Сирии. Конвой с продуктовыми наборами весом свыше 8 тонн прибыл в город Дэраа.

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