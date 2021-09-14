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В России предложили давать три выходных после вакцинации от коронавируса

09:05
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Закон не обязывает работодателей предоставлять сотрудникам отгулы после прививки

Россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, следует в обязательном порядке предоставлять три оплачиваемых выходных дня. Такое предложение содержится в письме Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, направленном министру труда и социальной защиты населения Антону Котякову, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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Авторы инициативы напоминают, что действующее законодательство не обязывает работодателей предоставлять сотрудникам дополнительные выходные (оплачиваемые отгулы) при прохождении вакцинации. Однако если возникнет реакция на прививку в виде температуры и иных симптомов, работнику придется оформлять больничный лист как единственное законное основание остаться дома.

Так как многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы после прививки, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма", говорится в письме.

При этом только вакцинация позволяет защититься от тяжелого течения COVID-19. Директор ИСИРГИ Максим Петунин напомнил заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что более 98% поступающих на госпитализацию пациентов являются гражданами, которые не прошли вакцинацию.

С учетом этого главу Минздрава и представителей законодательной власти просят рассмотреть возможность внесения поправок, которые обяжут работодателей предоставлять три оплачиваемых выходных дня сотрудникам после вакцинации, сообщает РИА Новости.

Министерство труда и социальной защиты в июле опубликовало совместные с Роспотребнадзором рекомендации по вакцинации работников. Компаниям было рекомендовано предоставлять сотрудникам дополнительный выходной, однако окончательное решение принимается на усмотрение работодателя.

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