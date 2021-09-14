В Пентагоне предупредили о разрушительных последствиях войны с Россией

Недопущение войны является фундаментальной общей целью

В случае начала военных действий между США и Россией или Китаем весь мир ждут разрушительные последствия. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен.

Комментируя развитие отношений между государствами, американский военный назвал главной целью недопущение войны, поскольку "это будет ужасный день для планеты и ужасный день для наших стран". По мнению Хайтена, боевой конфликт приведет к разрушению мировой экономики и всего мира.

Генерал подчеркнул, что предотвращение военных столкновений является фундаментальной общей целью, так как риск применения в таком случае ядерного оружия — "это очень плохо".

В диалоге США и России по обеспечению стратегической стабильности удалось достичь определенных успехов, рассказал Хайтен в интервью для института Брукингса. Теперь следует сосредоточиться на обсуждении данной проблемы с Китаем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 сентября, что не исключает вероятность войны с Россией. При этом украинский лидер заявил, что подобный вариант развития событий "будет самой большой ошибкой России", поскольку в таком случае "никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии".

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