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В Пентагоне предупредили о разрушительных последствиях войны с Россией

08:37
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Недопущение войны является фундаментальной общей целью

В случае начала военных действий между США и Россией или Китаем весь мир ждут разрушительные последствия. Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен.
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Комментируя развитие отношений между государствами, американский военный назвал главной целью недопущение войны, поскольку "это будет ужасный день для планеты и ужасный день для наших стран". По мнению Хайтена, боевой конфликт приведет к разрушению мировой экономики и всего мира.

Генерал подчеркнул, что предотвращение военных столкновений является фундаментальной общей целью, так как риск применения в таком случае ядерного оружия — "это очень плохо".

В диалоге США и России по обеспечению стратегической стабильности удалось достичь определенных успехов, рассказал Хайтен в интервью для института Брукингса. Теперь следует сосредоточиться на обсуждении данной проблемы с Китаем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 сентября, что не исключает вероятность войны с Россией. При этом украинский лидер заявил, что подобный вариант развития событий "будет самой большой ошибкой России", поскольку в таком случае "никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии".

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