Сергунина: первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября

Москва станет первым городом в СНГ с отмеченными путеводителем кафе и ресторанами
В концертном зале "Зарядье" представят гид-путеводитель Michelin по кафе и ресторанам столицы. Церемония состоится 14 октября.
"Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами и другими знаками.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram