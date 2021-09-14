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Сергунина: первый гид Michelin по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября

09:10
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Москва станет первым городом в СНГ с отмеченными путеводителем кафе и ресторанами

В концертном зале "Зарядье" представят гид-путеводитель Michelin по кафе и ресторанам столицы. Церемония состоится 14 октября.

"Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами и другими знаками.

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