Рубль вернулся в рейтинг самых популярных валют мира

Прежде российская валюта попадала в топ-20 в 2016 году

Российский рубль впервые почти за пять лет вошел в рейтинг самых популярных валют мира. Об этом свидетельствуют данные межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

По результатам июня 2021 года доля российского рубля в международных расчетах составила 0,18%. Благодаря этому валюта заняла последнее, двадцатое, место в рейтинге.

Первое место занял доллар США (39,38%), второе — евро (38,43%), третье — британский фунт (5,99%). В топ-5 также вошли японская иена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

В предыдущий раз российский рубль оказывался в двадцатке самых популярных мировых валют в декабре 2016 года — также на последнем месте. Тогда доля рубля в международных расчетах составляла 0,26%, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что рассчитываться с другими государствами Москва предпочитает в национальных валютах. При этом власти активно работают над снижением санкционных рисков — речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию.

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