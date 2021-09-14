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Мавриди рассказал, как скрывался после побега

11:41
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Возбуждено новое уголовное дело

В Москве предъявили обвинение в побеге Александру Мавриди, который еще в августе вместе с сообщниками скрылся из изолятора временного содержания в Истре. Все это время правоохранители разыскивали его и лишь накануне вечером мужчину удалось задержать. В его рюкзаке нашли крупную сумму денег в разной валюте. На допросе Мавриди признал вину и рассказал, как больше месяца пытался избежать правосудия.
Сбежавшему из ИВС Мавриди предъявили обвинение

Чуть больше месяца на свободе. И снова - в камеру. Александр Мавриди - последний из пяти заключенных, сбежавших из Истринского изолятора временного содержания в августе - задержан в Москве.

То ли от эйфории, что так долго остается незамеченным, то ли потерял хватку, но сбежавший допустил ошибку. Его удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. В один из магазинов на Дубравной улице он пришел за покупками. В операции по задержанию подозреваемого в убийстве предпринимателя Владимира Маругова участвовали бойцы нескольких спецподразделений.

"В результате проведенного комплекса мероприятий оперативники обнаружили фигуранта в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать активное сопротивление, но был обезврежен и доставляется в территориальное подразделение СК России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Александру Мавриди предъявлено обвинение в побеге из ИВС. Он признал вину и сообщил о подготовке побега, и рассказал, что всё это время скрывался в заброшенных зданиях Москвы и Подмосковья.

Пять человек сбежали из изолятора временного содержания в Истре в ночь на 6 августа. 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве, и четверо подозреваемых в кражах. По версии следствия, они открутили замки гаечным ключом. Незамеченными вышли во внутренний двор и скрылись. В отношении должностных лиц, которые помогли арестантам, расследуют уголовное дело. Троих участников дерзкого побега удалось задержать по горячим следам. Один сам явился с повинной. За помощь в розыске Мавриди МВД объявило вознаграждение в полтора миллиона рублей.

А вот в рюкзаке задержанного изъяли три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей. После допроса и следственных действий арестанта направили в изолятор временного содержания. В Истринский или нет - не уточняется. В отношении всех пятерых, совершивших побег, возбуждено новое уголовное дело.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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