Европа готовится "сдерживать" Россию

В Брюсселе хотят принимать превентивные меры

Усилить давление на агрессора. Именно в таком контексте нашу страну во вторник готовятся обсуждать в Европарламенте. Депутатам предстоит рассмотреть проект доклада по будущей стратегии отношений с Россией. Документ даже в случае его утверждения будет носить рекомендательный характер, однако участники ЕС пытаются демонстрировать решительный настрой. Вплоть до откровенного вмешательства в наши выборы.

Парламентские выборы в России стартуют в пятницу, но отношение к ним в Европейском Союзе пытаются оформить уже сейчас. На уровне официальных документов. Одна из главных тем сегодняшнего заседания Европарламента – обсуждение доклада об отношении к России.

Автор Андрюс Кубилюс – бывший премьер Литвы. Претендующий теперь на роль европровидца – он заранее знает, как пройдут выборы в нашей стране. И предлагает не ждать – принимать превентивные меры.

"Поскольку существуют обоснованные сомнения в том, что предстоящие парламентские выборы в России будут свободными и справедливыми, ЕС должен быть готов противостоять этому и разработать последовательную стратегию реагирования. В частности, ЕС должен усилить давление на кремлёвский режим в преддверии парламентских выборов 2021 года и после них, чтобы защитить право российского народа на свободные выборы", - говорится в докладе.

Предложение "усилить давление в преддверии выборов" политика не смущает. Несмотря на то, что именно Россию западные коллеги господина Кубилюса так любят обвинять во вмешательстве в электоральные процессы за рубежом. Впрочем, не приводя при этом доказательств. Теперь же законодательному органу ЕС заранее предлагается не признавать новый состав Госдумы, а также подумать о том, как лишить Москву членства в международных организациях. Параллельно, Россия снова называется агрессором, "угрожающим миру и безопасности в Европе".

А значит, ЕС необходимо укреплять свой военный потенциал, координируя действия с США. Не следует вводить в эксплуатацию и "Северный поток – 2", даже несмотря на то, что трубопровод из России уже достроен. Впрочем, это положение доклада может вызвать серьёзную критику со стороны ряда стран, прежде всего, Германии.

Но, выступая за экономически выгодные проекты с Россией, во внешней политике канцлер Меркель солидарна с линией Брюсселя. Сейчас поле битвы – балканские государства, которые необходимо отрезать от общения с Москвой.

"Мы, европейцы – и я всё время говорю об этом – мы, государства-члены ЕС, должны всегда помнить, что включение балканских стран в Европейский Союз имеет жизненно важное геостратегическое значение для Европы", - заявила Меркель.

Громкие слова звучат в Белграде, на пресс-конференции с сербским президентом Вучичем. Но за закрытыми дверями германский канцлер поясняет: когда Сербию, Черногорию и Албанию на самом деле пригласят в ЕС, пока неизвестно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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