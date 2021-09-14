Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Полины Назаренко

Ей нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Полины Назаренко из Краснодарского края. Последние месяцы девочка борется с тяжелейшим заболеванием - у неё редкая форма остеосаркомы левой бедренной кости с метастазами в легких. Болезнь развивается настолько стремительно, что ребенок почти уже утратил способность ходить. Чтобы спасти ногу, необходимо провести операцию по удалению опухоли с последующим протезированием. Однако стоимость раздвижного эндопротеза, который требуется Полине, слишком высока - больше двух миллионов рублей. Оплатить его родители не в состоянии, и без помощи им не обойтись.

Времени у Полины мало. Помимо эндопротезирования девочке предстоит еще одна операция на легком. И любое промедление может стоит ребенку жизни. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

Каждый день 11-летняя Полина по Скайпу узнает у одноклассников последние новости: кто в чём ходит в школу, какие учебники выдали, сколько уроков теперь в расписании у пятиклашек.

Когда сама девочка сможет пойти в школу и наконец-то вживую увидеться с друзьями, она пока не знает. Весной у Полины заболела нога и стало опухать колено.

Четвертый класс она заканчивала, буквально разрываясь между визитами к врачам и уроками. Затем лежала в больнице: сначала в родном Краснодарском крае. А сюда, в Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева они с мамой приехали, когда ей стало уже совсем плохо.

"Полина поступила к нам с диагнозом телеангиэктатическая остеосаркома нижней трети левого бедра. Это злокачественная опухоль, поэтому сейчас ей предстоит долгое лечение, которое включает в себя предоперационную, или другими словами, неодевантную терапию. После чего ей потребуется хирургическое лечение, которое заключается в том, что опухолевый очаг будет удален", - рассказал руководитель Отдела онкологической ортопедии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Николай Большаков.

Среди всех видов остеосарком телеангиэктатическая считается одной из самых агрессивных. Она распространяется настолько быстро, что к моменту постановки диагноза врачи зачастую обнаруживают у пациентов последнюю стадию заболевания со множественными метастазами.

"Когда стали делать компьютер, начали светить ей ножку, смотреть, потом залетает женщина, поднимает ей футболочку и говорит, нам нужно посмотреть ребенку ещё легкие. Ну, посмотрели, я дождалась результата, у меня тоже онкология. Я смотрю, а там метастазы, потому что я всё это прошла", - говорит мама Полины Надежда Назаренко.

Посвящая всё время уходу за больным ребенком, очередной курс собственного лечения мама отложила до лучших времен. Их они с дочкой стараются приблизить, как могут. Полина без единой слезинки терпит все тяготы химиотерапии, только чтобы скорее выздороветь. Лишь иногда, разрабатывая ногу, девочка подходит к больничному окну и грустит.

Шанс вернуться в обычное детство без костылей или инвалидной коляски у Полины действительно есть. Химиотерапия остановила рост опухоли, и теперь пораженную часть кости врачи смогут удалить.

Только вот заказать такой протез пока можно лишь за границей, где он стоит больше двух миллионов рублей. Таких денег в семье из глубинки, где работает только папа, а мама и дочь лечатся от онкологии, нет. Но помочь может каждый. Даже символическая сумма для Полины сейчас - это шаг к обычной жизни, о которой она мечтает больше всего на свете.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

Времени у Полины мало. Помимо эндопротезирования девочке предстоит еще одна операция на легком. И любое промедление может стоит ребенку жизни. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Полины Назаренко, программа 1259

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