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Сбежавшему из ИВС Мавриди предъявили обвинение

10:03
  • вторник
  • 14 сентября 2021

На допросе Мавриди дал признательные показания

Александру Мавриди предъявлено обвинение в побеге из-под стражи, рассказали во вторник, 14 сентября, в Следственном комитете России.
Задержан последний участник побега из изолятора в Истре

В ведомстве уточнили, что следователь провел допрос Мавриди и предъявил ему обвинение по части 2 статьи 313 Уголовного кодекса. При задержании у Мавриди нашли и изъяли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.

После проведения комплекса неотложных следственных действий Мавриди был помещен в изолятор временного содержания, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

6 августа Александр Мавриди вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре. Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы. Мавриди задержали 13 сентября, на допросе он дал признательные показания.

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