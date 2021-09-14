Сбежавшему из ИВС Мавриди предъявили обвинение

На допросе Мавриди дал признательные показания

Александру Мавриди предъявлено обвинение в побеге из-под стражи, рассказали во вторник, 14 сентября, в Следственном комитете России.

В ведомстве уточнили, что следователь провел допрос Мавриди и предъявил ему обвинение по части 2 статьи 313 Уголовного кодекса. При задержании у Мавриди нашли и изъяли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.

После проведения комплекса неотложных следственных действий Мавриди был помещен в изолятор временного содержания, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

6 августа Александр Мавриди вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре. Трое других участников побега были задержаны ранее в Московской и Новгородской областях, еще один сам явился в правоохранительные органы. Мавриди задержали 13 сентября, на допросе он дал признательные показания.

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