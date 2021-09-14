Скончался Герой России Виктор Казанцев

Он командовал объединенной группировкой войск на Северном Кавказе

В Краснодаре ушел из жизни Герой России, генерал армии Виктор Казанцев.

О смерти сообщили "Интерфаксу" родственники военного. Казанцеву было 75 лет. Причина смерти не называется.

Виктор Казанцев был командующим объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. Ликвидировал отряды боевиков в Чечне и Дагестане. В 2000-2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе (ЮФО).

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