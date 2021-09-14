В ЦИК назвали причины отказов по заявлениям на онлайн-голосование

Количество отклоненных заявок существенно сократилось

Заявление на участие в онлайн-голосовании может быть отклонено Центризбиркомом по ряду причин, в частности, при несоответствии данных. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказал член ЦИК Антон Лопатин.

Прием заявлений от желающих принять участие в онлайн-голосовании уже завершен, однако обработка поступивших в срок заявок продолжается, все они будут детально изучены.

Лопатин уточнил, что причиной отказа может стать то, что указанный в заявлении адрес не совпадает с регистром избирателей либо данными портала государственных услуг или mos.ru. Однако ЦИК детально изучает каждое заявление, если избиратель в пункте приема заявлений уточнял свои данные, такая заявка будет учтена.

При этом количество заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, по которым выносится решение об отказе, стало существенно меньше, рассказал представитель Центризбиркома РИА Новости.

13 сентября зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что комиссия зарегистрировала более 5 миллионов заявлений от граждан, которые решили проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания. 26,69% москвичей от общего количества избирателей изъявили желание проголосовать дистанционно.

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