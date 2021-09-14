После обстрела лидера группы "25/17" возбудили уголовное дело

Андрей Бледный нашелся

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на лидера группы "25/17" Андрея Бледного (настоящая фамилия – Позднухов).

Дело заведено по статье "Хулиганство с применением оружия". Максимальная санкция составляет семь лет лишения свободы.

Источник ТАСС утверждает, что подозреваемого ищут. По информации telegram-канала "112", нападавшего уже нашли. Им оказался 18-летний студент Сергей Короленков. Он задержан, сейчас его допрашивают полицейские.

Инцидент произошел вечером 12 сентября на Тверской улице. В полицию позвонила прохожая и рассказала, что в мужчину выстрелили из травматического пистолета. Пострадавшим оказался Бледный. Несмотря на то, что его лицо было все в крови, от госпитализации он отказался. Заявление рэпер писать не стал.

Затем в Сети стала распространяться информация о том, что Бледный пропал и перестал выходить на связь, однако друг рэпера опроверг эти слухи.

"С Андреем все хорошо, он никуда не пропадал, находится в безопасности", - сообщил он telegram-каналу Mash.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram