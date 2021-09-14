Ксения Бородина попала в больницу после съемок

Ведущая ушибла ногу при подготовке очередного выпуска "Дома-2"

Телеведущей Ксении Бородиной пришлось обратиться за медицинской помощью после очередных съемок. Звезда получила травму при подготовке очередного выпуска реалити-шоу "Дом-2".

Видео из больничного коридора, которым Бородина поделилась в сториз в своем Instagram, встревожило поклонников знаменитости. Ксения пожаловалась, что "все нормальные люди едут после работы спать домой, а меня привезли на рентген".

Выяснилось, что ведущая ушибла колено. Из-за сильных болей Бородиной пришлось отправиться в больницу. Здоровью звезды "Дома-2" ничего не угрожает, госпитализация ей не потребовалась.

Звездам нередко достается на съемках. Певец и телеведущий Родион Газманов пострадал на телешоу "Фактор страха", участникам которого приходится выполнять небезопасные задания. Газманову пришлось нести во рту рака. Панцирь членистоногого расцарапал звезде слизистые оболочки до крови.

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