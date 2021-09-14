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"Грех не могу отмолить": МакSим посетовала на невозможность покаяться

11:39
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Певица призналась, что продолжает совершать тот же поступок

Певица МакSим, которая долгое время находилась в коме из-за поражения легких, рассказала о неком грехе, который не может отмолить.
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Звезда отказалась рассказать, о каком именно прегрешении идет речь, однако призналась, что совершает его до сих пор и по-прежнему поступает так же. МакSим выразила убежденность в необходимости покаяться, но посетовала, что не может этого сделать.

В шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube звезда предположила, что ей "дают время для того, чтобы подумать, что-то исправить и сделать хорошее". Певица также рассказала, что во время болезни и пребывания в больнице единственным, кого пускали к ней в палату, был священнослужитель.

Ранее, делясь ощущениями в коме, МакSим рассказала, что слышала во сне голос батюшки, который сказал, что дорога на небеса закрыта.

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