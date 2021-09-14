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Пригожин показал трогательное видео с внучкой Валерии

10:51
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Интернет-пользователи отметили сходство между продюсером и малышкой

Певица Валерия наслаждается статусом бабушки: вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным звезда с удовольствием нянчит маленькую внучку Селин.
"Первый отпуск с малышкой": Валерия показала фото подросшей внучки

Бабушкой Валерию сделал сын Арсений. Его супруга Лиана родила девочку 1 января 2021 года.

На видеозаписи в Instagram Пригожина малышка Селин улыбается и радостно гулит. Валерия констатирует, что внучка не забыла ее за две недели, прошедшие с последнего общения.

Подписчики с восторгом восприняли видео, многие отметили схожесть Селин с Пригожиным, хотя те и не являются кровными родственниками.

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