Пригожин показал трогательное видео с внучкой Валерии

Интернет-пользователи отметили сходство между продюсером и малышкой

Певица Валерия наслаждается статусом бабушки: вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным звезда с удовольствием нянчит маленькую внучку Селин.

Бабушкой Валерию сделал сын Арсений. Его супруга Лиана родила девочку 1 января 2021 года.

На видеозаписи в Instagram Пригожина малышка Селин улыбается и радостно гулит. Валерия констатирует, что внучка не забыла ее за две недели, прошедшие с последнего общения.

Подписчики с восторгом восприняли видео, многие отметили схожесть Селин с Пригожиным, хотя те и не являются кровными родственниками.

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