КПРФ предложила сделать ЕГЭ добровольным

Депутаты КПРФ и их лидер Геннадий Зюганов внесли в Госдуму законопроект о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на добровольной основе.

Для тех, кто откажется сдавать ЕГЭ в выпускном классе, будут проведены выпускные экзамены, говорится в пояснительной записке.

Также коммунисты предложили сделать ЕГЭ лишь одной из форм конкурсных испытаний при приеме в вузы наряду со вступительными экзаменами, которые вузы будут проводить самостоятельно. Абитуриент сможет самостоятельно выбрать форму поступления.

Кроме того, парламентарии считают, что в список обязательных ЕГЭ нужно включить экзамен по литературе, а в экзамен по истории и обществознанию добавить устную часть, передает РИА Новости.

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