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Наталья Сергунина: В Москве появились площадки нового типа для прогулок с домашними животными

11:04
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Удобство для четвероногих и их хозяев

В Москве появились четыре площадки для прогулок с собаками.

Мини-парки открылись Можайском и Лосиноостровском районах Москвы, а также в Ясенево и Северном Медведково, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. площадки разработали при участии экспертов и кинологов.

На площадках разместили горки, тумбы, лестницы-вышки, барьеры для собак, а также скамейки, велопарковки для хозяев. Все сделано из экологичных переработанных материалов, безопасных для собак и их владельцев.

"Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина ", - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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