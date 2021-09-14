В Якутии сняли режим ЧС

Огонь взят под контроль

Власти Якутии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.

На сегодняшний день огонь не угрожает ни одному из населенных пунктов региона, заявил глава республики Айсен Николаев. Все крупные очаги локализованы.

"Своим указом я снял режим чрезвычайной ситуации на территории республики", - сообщил он на встрече с волонтерами, которые помогали тушить леса.

Режим ЧС регионального характера действовал в лесах Якутии с 13 августа 2021 года. На данный момент борьба с огнем продолжается. Сейчас тушат 15 лесных пожаров из 50.

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