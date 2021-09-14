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Москва и Подмосковье продлили соглашение о льготах на проезд до 2023 года

12:08
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Льготами пользуются обладатели социальной карты и временного единого социального билета

Соглашение между правительствами Москвы и Московской области о предоставлении ряду категорий граждан льгот на проезд в общественном транспорте продлено на период с 2021 по 2023 годы включительно.
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Согласно документу, в московском общественном транспорте могут бесплатно ездить жители Подмосковья — обладатели социальной карты и (или) временного единого социального билета.

Власти Московской области, в свою очередь, обеспечивают бесплатный проезд в региональном общественном транспорте москвичам-льготникам, также при предоставлении социальной карты и (или) временного единого социального билета.

В число граждан, имеющих право на получение льготного проезда, входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей во время войны, инвалиды и дети-инвалиды, труженики тыла, ветераны труда и лица, пенсионеры, почетные доноры, многодетные семьи, дети-сироты и другие категории.

Срок действия нового соглашения истекает 31 декабря 2023 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября власти столицы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте подешевела в 1,5 раза, а годовая экономия может достигать 11 тысяч рублей. Уже за первые четыре дня нововведением воспользовались 600 тысяч человек.

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