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Владимир Путин ушел на самоизоляцию

11:59
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Такое решение было принято в связи с выявлением случаев коронавируса в окружении главы государства

Президент России Владимир Путин перешел в режим самоизоляции. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказала пресс-служба Кремля.
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Соответствующее решение было принято в связи с выявлением случаев коронавирусной инфекции в окружении главы государства, рассказал Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С учетом этого российский лидер будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Самоизоляция будет продолжаться "в течение определенного периода времени", сообщается на официальном сайте Кремля.

13 сентября, во время встречи с членами российской паралимпийской сборной, Владимир Путин допустил вероятность своего ухода на карантин в связи с тем, что вокруг болеет много людей.

Однако вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер выразился образно, говоря о карантине, никаких изменений в рабочем графике главы государства, связанных с COVID-19, не было.

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