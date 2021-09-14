Пандемия изменила отношение россиян к фитнес-клубам

Рельефная фигура перестала быть на первом месте

Россияне стали чаще следить за своим внутренним здоровьем и иммунитетом, а не за внешним видом при занятиях фитнесом.

Так, 75,3% респондентов заявили, что для них главное - развитие физических качеств, укрепление иммунной системы и здоровья в целом. И только 24,7% ответили, что главный стимул при посещении фитнес-клубов – это улучшить внешний вид, пишет ТАСС со ссылкой на опрос Национального фитнес-сообщества.

Россияне стали чаще выбирать абонементы на короткий срок и на какой-то определенный вид занятий, например, только тренировки в зале или только бассейн.

"В общественном сознании россиян уровень понимания важности занятий физической культурой и спортом высокий", - отметила глава фитнес-сообщества Елена Силина.

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