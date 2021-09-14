Жириновский потерял штаны во время теледебатов

Политик не растерялся

Курьезный инцидент произошел с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время теледебатов. Во время выступления с него неожиданно упали брюки.

Политик не растерялся и поправил одежду, не прерывая речь. Видеозапись произошедшего имеется в распоряжении ТВЦ.Ru.

В своем выступлении Жириновский назвал президента и премьер-министра коммунистами. "Путин – коммунист, Мишустин – коммунист. Все губернаторы – они коммунисты", - сказал политик.

А накануне лидер ЛДПР удивил присутствующих на предвыборном слете партии, приехав на мероприятие на тройке с кучером. Однако колесница в какой-то момент остановилась. Жириновский объяснил это тем, что лошади испугались делегатов.

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