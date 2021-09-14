ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жириновский потерял штаны во время теледебатов

12:26
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Политик не растерялся

Курьезный инцидент произошел с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время теледебатов. Во время выступления с него неожиданно упали брюки.
Жириновский призвал развивать отечественное овощеводство

Политик не растерялся и поправил одежду, не прерывая речь. Видеозапись произошедшего имеется в распоряжении ТВЦ.Ru.

В своем выступлении Жириновский назвал президента и премьер-министра коммунистами. "Путин – коммунист, Мишустин – коммунист. Все губернаторы – они коммунисты", - сказал политик.

А накануне лидер ЛДПР удивил присутствующих на предвыборном слете партии, приехав на мероприятие на тройке с кучером. Однако колесница в какой-то момент остановилась. Жириновский объяснил это тем, что лошади испугались делегатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Жириновский на теледебатов
Владимир Жириновский на теледебатов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.