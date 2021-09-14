Путин сдал тест на коронавирус

Ранее президент ушел на самоизоляцию

Президент Росси Владимир Путин сдал тест на коронавирусную инфекцию.

Анализ показал, что глава государства здоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безусловно. Президент абсолютно здоров", - подчеркнул спикер Кремля.

Ранее стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию. Такое решение было принято в связи с выявлением случаев коронавируса в окружении главы государства. Песков отметил, что самоизоляция Путина не повлияет на интенсивность его работы онлайн.

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