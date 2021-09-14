Опрос показал, о чем больше всего мечтают россияне

Чаще всего своей заветной мечтой респонденты называли здоровье, квартиру и путешествия

Жители России чаще всего мечтают о крепком здоровье и улучшении жилищных условий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О здоровье мечтают 10% опрошенных, о покупке дома или квартиры — 8%. Третье место в рейтинге желаний заняли путешествия (4%).

По 3% набрали варианты "уехать из страны" и "мир во всем мире".

О высоком доходе и материальном благополучии мечтают 2% респондентов. Столько же участников исследования упоминали долголетие, создание семьи или обретение второй половины, процветание и развитие России.

По 1% участников исследования назвали в качестве своей заветной мечты успешность детей и внуков, собственную самореализацию, автомобиль, хорошую работу, погашение долгов и кредитов.

Нет никакой мечты у 12% опрошенных россиян. 13% затруднились с ответом. У 1% респондентов мечта имеется, однако они не пожелали ее озвучить.

Почти половина, 49%, верят, что реализация мечты зависит от личных усилий. 37% полагают, что для этого важны внешние факторы.

Наиболее популярным способом исполнения мечты у россиян оказалось загадывание желаний в Новый год (19%). Еще 6% стараются думать о своем желании так, будто оно уже исполнилось. Визуализируют свои мечты 4%. При этом 59% участников исследования признались, что не предпринимают вообще ничего.

Большинство (61%) россиян скептически относятся к так называемым марафонам желаний — тренингам, участники которых под руководством наставника или эксперта учатся добиваться поставленных целей, воплощать свои желания. Верят в эффективность таких марафонов 23%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Июльский опрос ВЦИОМ показал, что 68% россиян считают себя счастливыми. При этом 38% опрошенных заявили, что для счастья им нужен ежемесячный доход в размере 50-80 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram