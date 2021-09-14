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Гинцбург: Путину будет достаточно недельной самоизоляции

13:13
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Президент поступил как законопослушный гражданин

Президент России Владимир Путин поступил правильно, своевременно уйдя на самоизоляцию.

Об этом "Интерфаксу" заявил гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Путин подал пример гражданам, проявив сознательность в сложившейся ковидной ситуации.

" С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно  <…>Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно, однако конкретные недели остаются на усмотрение специалистов, которые наблюдают Путина", - сообщил Гинцбург.

Ранее стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию. Такое решение было принято в связи с выявлением случаев коронавируса в окружении главы государства. Песков отметил, что самоизоляция Путина не повлияет на интенсивность его работы онлайн.

Кроме того, президент сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным. В Кремле подчеркнули, что Путин полностью здоров.

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