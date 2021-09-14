Новая поликлиника в Щербинке приняла первых пациентов

Она сделана по московскому стандарту

В Щербинке первых пациентов приняла новая поликлиника. Медучреждение площадью более 11 тысяч квадратных метров построили на Первомайской улице, сообщает "ТВ Центр".

Здесь всё соответствует московскому стандарту. Помощь смогут получать как взрослые, так и дети - в день до 750 человек. Помимо прочего, во взрослом отделении начала работу женская консультация.

Чтобы развести потоки посетителей, сделаны разные входы. Навигация поможет быстро сориентироваться. Удобно расположены и кабинеты врачей.

"На первом этаже размещены дежурные врачи, как в детском, так и во взрослом отделении и блок процедурных кабинетов. На втором этаже прием врачей общей практики и врачей-педиатров. На третьем этаже врачи-специалисты и на четвертом этаже - блоки функциональной диагностики", - рассказала главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram