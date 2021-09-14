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Спасенных в Москве краснокнижных птиц выпустили на волю

15:21
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Но не всех животных после выздоровления можно вернуть в естественную среду обитания

От ястреба-перепелятника до ушастой совы. В Новой Москве на волю выпустили девять краснокнижных птиц. Все они прошли лечение и восстановление в Центре реабилитации. А к специалистам пернатые попали благодаря простым горожанам.

Сокол-перепелятник обретает свободу, но не торопится взлетать. Крепко держась за руку человека, он пробует свои крылья. А вот шустрая пустельга не стала ловить попутный ветер, а стремительно взмыла ввысь. За ней, тяжело махая крыльями, грузно улетела сонная сова.

Вторую ушастую сову лететь так и не убедили, посадили на ветку – досыпать и ждать вечера. Соколы, ястреб, пустельга, совы, ворон, утки, чайка: все эти птицы – бывшие пациенты московского реабилитационного центра диких животных. Попали туда еле живыми – с травмами и увечьями. Теперь они поправились, окрепли, и готовы к самостоятельной жизни.

Некоторые из выпущенных пернатых относятся к редким и занесены в Красную книгу Москвы. Здесь, в орнитологическом заказнике Поляница Троицкого округа столицы, идеальное место для сохранения и преумножения популяции уязвимых видов.                                                                                           

Но птицы не единственные постояльцы Центра реабилитации диких животных. Львы, обезьяны, олени, волки, лисы, змеи и даже крокодилы – таких здесь тоже принимают, лечат, кормят, но вот в естественную среду выпускают далеко не всех.

Сейчас в Центре реабилитации живут и набираются сил 560 различных животных. Только за последний месяц поступило 18 новых постояльцев – ястребов, соколов и даже маленьких утят. Через месяц – другой они тоже будут готовы к жизни в природе.

Юлия Грабовская, Марина Шишлакова, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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