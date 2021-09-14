Большой театр приготовил девять премьер

Первая намечена на начало ноября

Большой театр открыл новый, 246-й сезон. Обещают сразу девять премьер - в лучшем исполнении и в роскошных декорациях, сообщает "ТВ Центр".

Первая запланирована на начало ноября - покажут "Дон Жуана" Моцарта в постановке известного петербургского режиссёра Семёна Спивака.

На Историческую сцену возвращается "Хованщина" Мусоргского - в трактовке британца Саймона Макбёрни. Поклонников Вагнера ждёт "Лоэнгрин" - грандиозную постановку готовят вместе с "Метрополитен-опера".

Ценители балета увидят сразу три новых спектакля, в том числе "Мастер и Маргарита", который планировали выпустить ещё до пандемии.

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