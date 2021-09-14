Власти Москвы определили получателей грантов за вакцинацию 60% сотрудников

Средства получат 100 компаний и индивидуальных предпринимателей

Московские власти определили 100 компаний, которые получат гранты за выполнение требования о вакцинации 60% сотрудников. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Данные компании и индивидуальные предприниматели первыми выполнили требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и предоставили соответствующие данные на портал мэра Москвы не позднее 15 августа. Среди получателей грантов — медицинские клиники, дома быта, автосервисы, заведения общественного питания, типографии, высокотехнологичные компании.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что размер гранта составит 100% налога на доходы физических лиц, который организация заплатила за последний год, но не более 5 млн рублей.

Не позднее трех рабочих дней с момента публикации списка получателей грантов компаниям отправят запрос на представление акта-сверки с налоговым органом по уплаченному НДФЛ. Представить подтверждение уплаты налога необходимо в течение десяти рабочих дней, иначе право на получение гранта перейдет следующей организации в списке.

Полный список получателей грантов опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в борьбе с эпидемией взаимодействие с частным бизнесом выстраивалось без единой проблемы. Он отметил, что на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей.

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