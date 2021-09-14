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Скончался двукратный олимпийский чемпион Юрий Седых

14:06
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Его мировой рекорд держится уже 35 лет

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни.

Причиной смерти стал сердечный приступ, произошедший сегодня утром. Дата и место прощания будут известны позднее.

В 1986 году легкоатлет установил мировой рекорд – метнул снаряд на 86,74 метра. Он держится уже 35 лет, его никто не может побить.

"Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит", - сообщил ТАСС первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.

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