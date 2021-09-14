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Президент Чехии попал в больницу

13:49
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Главе государства 76 лет

Президент Чехии Милош Земан лег в больницу. Главу государства госпитализировали во вторник, 14 сентября.
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Что случилось с 76-летним президентом, пока неизвестно. Пресс-секретарь Земана и представитель лечебного учреждения от комментариев отказались.

В свою очередь, советник президента Мартин Неедлы, сообщил, что речь идет о профилактическом обследовании, передает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию в связи со случаями коронавируса в его окружении. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер здоров, его тест на COVID-19 отрицательный.

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