В России появится IT-омбудсмен

В его функции войдет выявление системных проблем в секторе IT

Министерство экономического развития и Минцифры создадут в России институт уполномоченного по защите прав компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Согласно дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", целью создания института IT-омбудсмена является "выявление системных проблем в секторе IT, а также работа по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей".

Ведомствам наряду с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и профессиональными отраслевыми объединениями предстоит также создать условия для беспрепятственного использования действующих мер налогового стимулирования и поддержки.

В частности, предусмотрено формирование рабочей группы по вопросам взаимодействия IT-предпринимательства с органами власти при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. В ее ведение войдет также использование информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

К февралю 2022 года ответственным ведомствам поручено представить предложения по наделению присяжных правом рассматривать экономические дела в сфере IT, а также по уточнению процессуальных моментов в таких преступлениях.

С апреля 2022 года Минцифры, Банк России, Минфин, ФНС, МЭР, ФАС должны ежегодно предоставлять доклад о мониторинге конкурентоспособности российской юрисдикции в области IT, в том числе в области валютного регулирования и валютного контроля, сообщает ТАСС.

В ходе опроса 42% россиян ранее назвали самыми перспективными профессии в сфере информационных технологий.

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