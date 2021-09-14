Цена газа в Европе пробила 800 долларов

Среднее значение контракта "на день вперед" в августе составляло 533 доллара

Как следует из данных биржи ICE Futures, на которые ссылается "Интерфакс", утром вторника цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ достигла 800,2 доллара за тысячу кубометров.

В заметке уточняется, что историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов. В тот период в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока".

Среднее значение контракта "на день вперед" в августе составляло 533 доллара, в начале сентября - 669 долларов. Аналитики называют главным фактором роста цен низкий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах.

В понедельник стало известно, что документы на сертификацию "Северного потока - 2" поступили в Федеральное сетевое агентство Германии.

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