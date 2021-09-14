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Суд оштрафовал Telegram, Twitter и Facebook

14:29
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Основанием стал отказ удалить запрещенную информацию

Мировой судья в Москве вынес решение о штрафе для мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказали в пресс-службе Таганского суда.
WhatsApp грозит штраф до 6 миллионов рублей

По двум административным делам, возбужденным по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации), Telegram предстоит выплатить штрафы на общую сумму 9 млн рублей.

Аналогичное решение принято в отношении сервиса микроблогов Twitter – два штрафа в общей сумме 5 млн рублей.

Также за отказ удалить запрещенную информацию оштрафована социальная сеть Facebook. По пяти административным протоколам суд постановил взыскать 21 млн рублей, сообщает РИА Новости.

26 августа Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные в отношении интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter. Было установлено, что они не локализовали на территории России базы данных российских пользователей. Совокупный размер штрафов составил 36 млн рублей.

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