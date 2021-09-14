Границы Украины оказались "абсолютно уязвимыми"

Так заявили в МИД страны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью газете The Independent, в котором отметил недостаточную защищенность границ страны.
По словам главы МИД, в укрепление границ не вложили оптимальное количество средств.
"Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам Лукашенко", - сказал Кулеба.
Как добавил министр, Киев больше не верит обещаниям Запада, а трудности на пути к вступлению Украины в ЕС и НАТО считает следствием опасений Евросоюза по поводу возможной реакции Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: