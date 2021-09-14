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Границы Украины оказались "абсолютно уязвимыми"

14:27
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Так заявили в МИД страны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью газете The Independent, в котором отметил недостаточную защищенность границ страны.
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По словам главы МИД, в укрепление границ не вложили оптимальное количество средств.

"Теперь мы видим, что она абсолютно уязвима для групп диверсантов, а также для мигрантов, которых может решить послать к нам Лукашенко", - сказал Кулеба.

Как добавил министр, Киев больше не верит обещаниям Запада, а трудности на пути к вступлению Украины в ЕС и НАТО считает следствием опасений Евросоюза по поводу возможной реакции Москвы.

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