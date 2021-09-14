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Дмитрий Певцов с добровольцами вышли на улицы СВАО с "Любовью" и "Правдой"

14:34
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Люди устали от негатива

На улицах Северо-Востока Москвы 13 и 14 сентября прошел позитивный флешмоб.

Народный артист России Дмитрий Певцов и добровольцы провели позитивный флешмоб на улицах Москвы и напомнили о любви и правде.

Участники мероприятия прошлись по СВАО с объемными буквами, выстраиваясь в слова "За любовь!" и "За правду!". Москвичи поддержали идею Певцова и активно делились фотографиями в социальных сетях.

Артист отметил, что любовь и правда вкупе с уважением к людям и Отечеству являются для него самыми важными. Люди устали от негатива и хотят слышать добрые слова.

"Своими призывами к любви и правде буквально "взъерошили" СВАО. Прошли по паркам, скверам и улицам. Мы считаем, что любой человек может стать значимым, если он за правду", - подчеркнул Певцов.

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