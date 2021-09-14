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Названо число вакцинированных "ЭпиВакКороной" россиян

14:36
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Скоро в регионы поступит новая партия

Центр "Вектор" озвучил данные по количеству привитых вакциной "ЭпиВакКорона" российских граждан, передает ТАСС.
Разработчики назвали сроки подведения итогов испытаний "ЭпиВакКороны"

"В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "Эпиваккорона" легко переносится и безопасна в применении", - сообщили представители учреждения.

Там добавили, что в ближайшее время в регионы отправится новая партия вакцин. В гражданский оборот поступит 1,3 миллиона доз.

"ЭпиВакКорона" - вторая разработанная в России вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 14 октября 2020 года. 

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