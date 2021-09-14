В вакцине Pfizer обнаружили инородные вещества

Власти Японии обратились к производителю

В используемой для иммунизации населения в японском городе Сагамихара (префектура Канагава) вакцине от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech обнаружили инородные вещества, передает канал NHK.

Уточняется, что выявлено было неизвестное белое вещество. Это произошло на трех разных пунктах. Непригодными оказались 18 доз вакцины. Власти обратились к производителю с просьбой провести расследование.

Ранее в Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины американской компании Moderna. В них нашли примеси. Из соответствующей партии успели ввести порядка 170 тысяч доз.

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