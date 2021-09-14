У летевшего в Ростов-на-Дону самолета отказал двигатель

На борту находились 109 человек
Пассажирский самолет авиакомпании Nord Star, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Как уточнила Уральская транспортная прокуратура, у самолета отказал левый двигатель.
На борту находились 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас с людьми работают представители авиаперевозчика.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после инцидента с самолетом Nord Star, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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