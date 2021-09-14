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У летевшего в Ростов-на-Дону самолета отказал двигатель

15:00
  • вторник
  • 14 сентября 2021

На борту находились 109 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Nord Star, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
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Как уточнила Уральская транспортная прокуратура, у самолета отказал левый двигатель.

На борту находились 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас с людьми работают представители авиаперевозчика.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после инцидента с самолетом Nord Star, передает РИА Новости.

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