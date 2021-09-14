У летевшего в Ростов-на-Дону самолета отказал двигатель

На борту находились 109 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Nord Star, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Как уточнила Уральская транспортная прокуратура, у самолета отказал левый двигатель.

На борту находились 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас с людьми работают представители авиаперевозчика.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после инцидента с самолетом Nord Star, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram