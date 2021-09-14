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Диетолог рассказала, как питаться при коронавирусе

15:17
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Поддержать организм и восполнить силы помогут специальные высокопитательные смеси

Рацион пациентов с коронавирусной инфекцией следует выстраивать с учетом определенных особенностей, рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
Названы необходимые для быстрого восстановления после COVID-19 продукты

Эксперт пояснила, что при болезни аппетит снижается: организм бросает все силы на борьбу с инфекцией, на переваривание пищи у него не остается сил. Пациент теряет вес, однако это может представлять опасность для человека, и без того ослабленного заболеванием.

Чтобы поддержать организм и восполнить силы, Круглова предложила использовать специальные лечебные смеси. Они сбалансированы по составу, содержат белки, жиры и углеводы — все необходимое человеку.

Такие смеси выглядят, как детское питание, но продаются не в обычных магазинах, а в аптеках. Если смесь представлена в форме порошка, перед употреблением его следует развести водой.

Нередко в аптеках предлагают сипинги — высококалорийные питательные жидкие смеси, уже готовые к употреблению, рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Ослабленный болезнью организм требует особого подхода с точки зрения получения необходимых витаминов и микроэлементов и после выздоровления. Какие вещества требуются людям, перенесшим COVID-19, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

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