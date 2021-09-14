Телеведущий Евгений Попов: Собственнику могут предъявить иск о возвращении Нарышкинской усадьбы

Памятник может разрушиться

Как в усадьбе в Филевском парке проводятся строительные работы проверили представители инициативной группы по спасению достояния Нарышкиных.

Они отметили, что ремонтные работы не проводятся, здание просто стоит "в лесах". Такое бездействие грозит потерей памятника истории ХVII века.

Департамент культурного наследия города может подать иск о лишении собственников права владеть объектом, а также поставит вопрос о передаче его столице, если к 25 сентября не будут выполнены определенные виды работ, сообщил глава ведомства Алексей Емельянов.

Ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов поддержал данное решение. "Неоднократно заявлял, что исторические памятники не должны уходить в частные руки. Это наше общее достояние, и оно должно принадлежать всем москвичам", - сказал он.

Правительство Москвы выделило на восстановление Храм Покрова в Филях 360 млн рублей. Евгений Попов отметил: чтобы решить этот вопрос, было собрано более двух тысяч подписей горожан.

"Сейчас уже можно сказать, что жители добились своей цели. Уверен, что эта история может стать мотивирующим примером", - сказал журналист.

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