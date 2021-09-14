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Путин выразил соболезнования семье генерала Казанцева

15:30
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Президент назвал умершего героя России человеком большой внутренней силы и мужества

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего героя России Виктора Казанцева.

"Примите соболезнования в связи с кончиной Виктора Германовича Казанцева, Героя России, человека большой внутренней силы и личного мужества", - говорится в телеграмме главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин охарактеризовал Казанцева как настоящего офицера и талантливого военачальника.

"Виктор Германович посвятил жизнь защите Отечества, развитию наших Вооружённых Сил и сохранению славных ратных традиций. Он внёс большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни", - гласит текст письма.

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