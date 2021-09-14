В подмосковном лесу нашли тело студента

Это молодой человек 2001 года рождения

В подмосковных Химках в лесу нашли тело молодого человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 13 сентября в лесу рядом с рекой в городском округе в Химках неподалеку от улицы Чайковского был найден мертвым мужчина 2001 года рождения", - сказано в сообщении.

Уточняется, что покойный - студент колледжа. Он проживал вместе с матерью. Предсмертной записки при нем не нашли.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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