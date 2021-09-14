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Единовременную выплату получили почти 40 млн пенсионеров

15:45
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Еще 3,5 млн пожилых россиян получат деньги до 16 сентября

В России единовременное пособие, предназначенное для подготовки к новому учебному году детей школьного возраста, выплатили уже на 20,6 млн ребят. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Более 30 млн пенсионеров уже получили 10 тысяч рублей

Замглавы кабмина напомнила, что пособие в размере 10 тысяч рублей выплачивают семьям, в которых дети в возрасте от 6 до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе. Всего в России 20,7 млн таких детей. К настоящему времени выплаты получили 20,6 млн детей на общую сумму 206 млрд рублей.

Единовременную выплату, назначенную всем пенсионерам, получили уже 39,3 млн пожилых россиян. Еще 3,5 млн пенсионеров получат по 10 тысяч рублей до 16 сентября.

Пособие беременным женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки и признанным нуждающимися, выплачивают уже почти 93 тысячам будущих мам на общую сумму 892 млн рублей, сообщила Голикова.

После рождения ребенка до достижения им трех лет нуждающиеся семьи получают ежемесячное пособие. Как уточнила вице-премьер, это 2 млн семей с общим объемом выплат 152,2 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин тем временем поручил внести в законодательство поправки, запрещающие списывать социальные выплаты в рамках исполнительного производства либо по кредитным обязательствам. ЦБ поручено организовать взаимодействие с банками по возвращению россиянам социальных выплат, списанных ранее.

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