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Путин и президент Ирана обсудили коронавирус

15:52
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Лидеры провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, собеседники затронули темы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"С учётом участия Президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Кроме этого, лидеры отметили успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее во вторник Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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