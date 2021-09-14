Татьяна Буцкая и Олег Леонов создают чек-лист по школьной безопасности

"Школа без опасности" - не просто очередной общественный проект, отметил Леонов

Сотрудники организаций "Совет Матерей" и "Лиза Алерт" совместно займутся вопросами безопасности школьников. Об этом стало известно во вторник на пресс-конференции "Школа без опасности".

Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая рассказала, что сотрудники организации этим летом проверил маршруты детей от дома к учебным заведениям в ВАО и ЮВАО. В районе Косино-Ухтомский был установлен "лежачий полицейский" в оживленном месте.

Олег Леонов, известный своими достижениями в рамках деятельности поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", работает с вопросами безопасности много лет и как никто другой знает, чем грозит невнимательность в системе наблюдения за детьми. Видеокамеры, уличное освещение, установка светофоров и специализированных отслеживающих программ для родителей: все это может предотвратить пропажу детей.

Техническое оснащение Москвы позволяет оперативно реагировать в ситуациях, когда необходимо экстренно изучить передвижения потерявшихся людей или, например, выявить особенности городских происшествий. Однако ситуация в регионах требует тщательной проработки и адресного государственного финансирования, а московские стандарты могли бы послужить эталоном для всей территории страны.

Видео: безопасность детей в школе обсудили на круглом столе ОНФ

Леонов подчеркнул, что "Школа без опасности" — не просто очередной общественный проект. "Наши дети каждый день идут в школу, находятся в ее здании и возвращаются домой. Весь этот путь и каждая его точка должны стать безрисковой для ребенка территорией. Конечно, это — комплексный вопрос: нужны специальная навигация, освещение, усиленное видеонаблюдение. Но начинать нужно именно со школ. С помощью чек-листа любой родитель сможет за короткое время узнать, в безопасности ли его ребенок на территории школы. Хватит уже полагаться на авось, пора самим приходить, проверять, писать и добиваться, если наши дети, их жизнь и здоровье дороги нам", - сказал он.

Однако, помимо физической безопасности детей, необходимо обращать внимание и на их психологическое здоровье, которое также может подвергаться риску, уверена Буцкая. "Стресс у ребенка в начале учебного года со временем утихает, но, к сожалению, сейчас нередко явление буллинга среди школьников. Если мы хотим уверенности в безопасности наших детей, мы должны учитывать все детали", - отметила она.

В планах общественников дальнейшая проверка школьного питания и контроль групп продленного дня.

В ближайшее время общественники направят властям рабочий документ, учитывающий Единые Стандарты Безопасности Детей, для рассмотрения на высшем уровне, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram